- Počela sam rijaliti sa "Farmom", prvi put ušla, odnela pobedu. Svaki put kada sam ušla, ja sam pobedila. Iznervira me kada neki glupaci napišu učesnica, ne, ja sam pobednica. Svaki put kada sam ušla da se takmičim, ja pobedim.

- Sa mnom ulazi i Kristijan, koji je gigant, što se rijalitija tiče. Od nas dvoje se najviše očekuje. Uđem u "Farmu", ne zanima me ko ulazi, niti sam se raspitivala. Drago mi je zbog Kristijana, naravno, jer sam sa njim dobra, ali gledam da uzmem novac, da se šalim, pobedim, jer to očekuju moji "šampioni".

- S obzirom na to da rijaliti ne traje dugo, ne vidim razlog da budemo na suprotnim stranama. Znam da se pred kraj događa nervoza, to oko prvog mesta, ali ja ne vidim razlog. Mislim da ćemo se do kraja držati i da ćemo izdržati.