- Ja kada sam se udala mislila sam da je to kraj, ja sam spustila roletne i to je tako. Nisam ja iz te priče, te prevare, ja kada sam sa jednim, ja sam sa jednim. Sedi druže da popričamo, ako ne može više onda ideš i zdravo, zdrava komunikacija je bitna - rekla je nedavno Nela, koja je odmah pokrenula proces razvoda.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima - ispričala je Nela u emisiji svojevremeno.