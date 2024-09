- Dobro, Bogu hvala. Mogu volu rep da iščupam. To je moja peta, šesta hospitalizacija. Jedna je bila prisilna, ne želim da se sećam, ostalih pet su bile dobrovoljne. Radili su mi blage elektrošokove mozga za bipolarni poremećaj. Kad antidepresivi više ne deluju, onda kaže doktorka: “Gde ćete više, spržićete mu mozak?” Ja kažem: “Spržen je on odavno” , ali bolje mi je - rekao je Bojan na početku razgovora.

- Kad si u plus fazi, boli te uvo za sve. E sad ima i ta minus faza - “malo mi za sreću treba, a za tugu još manje”. Bezrazložna tuga, ali to nije ni tuga, to je jedna praznina. Plakao bih, vrištao bih iz glasa, a onda dođu te misli zbog kojih se prijavim na lečenje. Jake su terapije, potpuno me obore. Teško je, ali niko nam nije ni rekao da će biti lako. Život je neprestana patnja.