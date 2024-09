- Kada je reč o kritikama, najmlađi, najgledaniji, najkritikovaniji imaju više od sedam milijardi pregleda na Jutjubu. To su, naravno, učesnici "Elite". To vam je onaj čuveni rijaliti program koji niko ne gleda, a svi sve znaju. U našem društvu, otkad postoji televizija "Pink" i rijaliti program, svi znamo i svedoci smo da su rijaliti zvezde i jutjuberi mnogo popularniji nego što su to filozofi, književnici, pojedini glumci, da ne kažem naučnici i razni mudraci koji su stvarno kreirali mišljenje svakog od nas decenijama unazad, dopalo se to nekom ili ne, nećemo o tome da pričamo - počela je izlaganje Sanja u emisiji "Magazin In".