- Sve su lepe na svoj način, mogu da kažem koja je najsličnija meni, ali to ne znači da je najlepša. Najsličnija meni je Tijana, ali ne znači da su Miljana i Ana manje lepe. Ana se bavi fitnesom, radi figuru i non stop je u sportu i naravno da dete koje trenira svaki dan, naravno da će da ima lepu figuru. Miljana je tri u jedan - govorila je Marija.

- Ovo nije Miljanina prva trudnoća i da se ne slažem. Za Željka sam znala da će sve obaveze da padnu na mene, svi znaju da je nestabilna. Njen sklop ličnosti je takav da ona ne može samostalno skoro ništa da odradi i uvek se oslanjala na mene. Na današnji dan mi je umrla mama, kad je Miljana imala 12 godina. Miljana u strahu da ona ne izgubi mamu se vezala za mene i to je bio trenutak gubitka moje majke, gledala je mene tužnu... Morao je da prođe period gde sam mnogo tugovala. Konzervativna sam žena, staromodni trip, razmišljala sam i patila. Miljana je sve to videla i uplašila se da ne ostane bez mene, oslonca i podrške. Izbegavala je školu, non stop je htela da bude sa mnom - govorila je Marija, pa nastavila: