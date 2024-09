- Bio je odsutan i nije želeo ni sam kim da razgovara. U svojim mislima. Tada sam pomislila u sebi da ja moram da dođem do ovog muškarca. Otišla sam posle rođendana kod kod prijatelja i tražila da zove "zgodnog baju koji nije j**e živu silu oko njega" da ga pitamo kad je rođen... Kad je rekao lav, sve ostalo je istorija. Ja sam ga zvala na veceru. Rekao je da ne može to veče jer igra tenis, već da može u četvrtak. Tako je i bilo. Ostalo je istorija... - dodala je bila voditeljka.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s**s za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s**s, to se podrazumeva, ali i zdrava ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali ja vodim ljubav, jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana bila za "Republiku".