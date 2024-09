- Meni je žao zbog svih ovih godina, gde smo bili dobre kolege, da se sada tako... Zašto me tako spominju, ako sam bio loš i nisam im odgovarao. Što se tiče svega što smo ostvarili, sve sam im ostavio, i Jutjub kanal i sve. Ja se predstavljam kao Emir Lapsus, tako me ljudi privatno i zovu... Lapsus je koliko ja znam latinska reč koja se ne može zaštititi autorskim pravima - rekao je on i dodao da ga tako ljudi znaju, i da mu je to bio prvi juzer nejm na svim mrežama, kao i da će ostati Emir Lapsus.