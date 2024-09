- Odlično sam i sve izdržavam, ali izgledam odmorno uvek. Nije mi prvi put da prolazim kroz drugo stanje, tad mi je bilo drugačije, ništa nisam znala i šta me čeka. Sada druga trudnoća, spremna sam i znam šta me čeka - rekla je Nadica i otkrila da nije zahtevna trudnica.

- Nisam zahtevna trudnica. Poznajem dosta žena koje stvarno nešto traže u dva ili tri noću, ja ne. Nisam bila zahtevna ni u prvoj trudnoći, u devet što pojedem i to je to. Nekada ne moram apsolutno ništa uveče da jedem, ne traži mi se - priznala je ona.

- Nisam smislila ime, a za Melinu sam znala treći ili četvrti mesec. Gledala sam neki film i rekla sam to je to i nisam razmišljala. Kad je ime u pitanju nema čija je poslednja, suprug i ja donosimo zajedničke odluke, da smo zadovoljni i ne forsiram svoje mišljenje. Dam predlog i on se složi ili komentariše pa se kasnije složi - rekla je za Super TV.