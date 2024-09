Naime, njihova saradnja nastala je iz ljubavi, koja je počela pre nepunih godinu dana na nedelji mode u Novom Sadu, s obzirom na to da se oboje bave manekenstvom.

- Na prošlogodišnjem Fashion Week-u u Novom Sadu upoznao sam svoju devojku Vanu. Ove godine Fashion Week čekamo sa radošću da bismo proslavili našu prvu godišnjicu. Naša ljubav nas jako inspiriše i pored pesme "Čekam te' koju je publika zavolela, evo sada spremamo još jednu novu u izdanju AS STUDIOTON-a. Lepa jesen je pred nama - rekao je Šćepan, koji je napisao i muziku i tekst za numeru "Čekaj me", a koliko je svestran, pokazuje i to što je u ranoj mladosti bio i atletičar.