- Došavši u Beograd (posle saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji, prim. aut.) svi moji prijatelji su govorili i ja verujem da je to bilo iskreno: "Šta god da ti treba, javi se!" Jedino je ona rekla: "Ajde, dođi do mene" i bacila je kovertu ispred mene i rekla "Samo bez bilo kakvih raspravljanja s tobom. Znam da si u bunaru. Ovo je novac koji ti dajem da uzmeš neki auto jer znam da si bez automobila kao bez nogu. Čim budeš u prilici da to vratiš, molim te, vrati, a hvala Bogu radiš, sviraš, ovde si u žiriju. Molim te, nemoj da se raspravljamo da li ti to hoćeš da uzmeš ili nećeš da uzmeš jer ćemo ući u ozbiljan problem" - naveo je roker, pa dodao: