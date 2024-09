- Ne znam zaista, ja sam radio velika veselja, nekad sam bio kralj svadbi i veselja. Nisu to bile neke velike cifre, kao što se sad naduvavaju u javnosti. Previše izmišljaju, spominju 100.000 evra ili maraka, to je sve laž. Sećam se jedne svadbe, bilo je nas 50 muzičara i pevača, prešli smo tad 50.000 maraka, ali smo svi delili po rangu. Te priče mog kolege Ere Ojdanića da je na svadbi u Ritopeku zaradio 110.000 maraka, to je njegova šala, ja u to ne verujem. Možda je malo zaboravio (smeh). Svi bi to voleli, ali nije tačno to - završio je Rade tada.