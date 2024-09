- O čemu pričaš ti? Pored "Vidovdana", koji je došao do vrha, nema kud dalje, da ja idem u rijaliti? - rekla je Goca tad prvo.

- Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno - kazala je Zorica.