Nakon 16 godina rešila je da za Kurir ogoli dušu i ispriča sve što je do sada zanimalo domaću javnost. Anica Milenković je u životnoj ispovesti otkrila da li će se vratiti na estradu ali i zbog čega je rešila da napusti javni svet.

- Posle svega što sam prošla, pronašla sam svoj mir.Znala sam da kažem i nešto što nisam želela, iz brzine, iz neznanja. Ali nikada ništa loše nisam uradila svesno. Neka se mladi uče i neka rade. Ja ću mlade talente da podržim. Šejla me je oduševila, od Marije Šerifović mislim da ne postoji niko bolji. Imam svoje mišljenje, ali ja ne komentarišem. I kada me neko pita zašto ne pričam, ja neću reći ako nemam šta lepo da kažem. Ako mogu da pohvalim nekoga hoću. Mogu reći da možda neko nema dovoljno talenta, ali nikada neću reći: "Ti ne znaš da pevaš". Pazim na tuđa osećanja... Samo je naše ono što drugima damo. Čak i da kažem nešto što nije lepo, trudim se da ne bude na grub način. Ne radi ono što ne želiš tebi da rade. Da li je to pogrešno? - govorila je Anica i dodala: