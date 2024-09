- Čitam neke komentare, te udala se četvrti put, te ovo joj je četvrti muž... I neverovatno mi je kako je to ljudima važno. I zbog čega? S druge strane, niko ne komentariše ove koji iza sebe imaju samo jedan brak ili su još uvek u njemu, a varaju se po 30 godina. Neki tako dočekaju i zlatnu svadbu, ali bitno je da je to samo jedan brak - rekla je Kaja Ostojić, pa dodala:

- Mi smo se upoznali davno, družili smo se i ispijali kafe, varnice su sevnule još tada i dopali smo se jedno drugom, ali bili smo premladi i ništa se među nama tada nije dogodilo. Sve do nedavno, kada smo oboje shvatili da je to to - rekla je pevačica.