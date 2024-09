- Malo mi je to tužno. Nije mi ni komedija, deluje mi onako više kao neki crni humor. Ustvari, jedan pokušaj da Gastoz bude zanimljiv, jer se on i dalje traže. On je jedan rijaliti učesnik, iz njihove te ekipe odakle su sada pristigli, ta formacija koja stiže iz godine u godinu, ispao je iz štosa. Živi u nekom prošlom vremenu, ima tog uličarskog u sebi i to deluje jako jeftino, deluje malograđanski, nema aristokratskog, ne znam koga može da privuče sa tim. To je neka otpadija koja može da zagolica Miljanu, ne da bi ona pala na njega, nego imaju te neke neraščišćene račune, pa se on hvata za bućku. Deluje mi tužno jer se on traži i on je zatečen. Ovo je sada već atmoski rijaliti - rekla je Vendi.