"Ja sam rodila Nikolinu 2002. godine, znači da je to bilo sigurno devedesetih odnosno pre 2000. godine. Bila sam u srednjoj školi i imala sam 16 godina. Đole je tada tražio novu pevačicu i mi smo se dogovarali. On je upoznao i moje roditelje jer sam bila maloletna. Maltene smo se sve dogovorili. Inače, primetio me je u '3K dur'. Ja sam te pesme i krenula da pevam u studiju. Međutim, ja sam bila klinka i nisam znala kako da uklopim školu u sve to. Ni moji kada su malo bolje razmislili nisu bili za to", rekla je Kaja i dodala: