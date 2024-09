-Ja ako imam neki novac, meni treba za neko lečenje, za to čuvam, ali ako nekome treba novac ja ću mu dati, jer znam da ću ga ponovo zaraditi. Takav sam tip osobe, zato i nemam ništa oko kola i tako dalje. Imala sam jednog komšiju koji je bogat, a kada se moja mama lečila, otac je pozajmljivao pare po selu jer ga nismo imali, a on je njega pitao za 50 evra, što je za njemu bilo beznačajno, a on je nama rekao da trenutno gradi dvorište, pa nema. To mu je bila peta kuća, svi su znali da se mama leči, svi su znali zbog čega nam treba novac. Tada sam zamrzela tog komšiju, kao da me je to pokrenulo u tom smislu, nisam mogla da razumem da nam je sirotinja pozajmljivala, a neki bogataš da se ophodio na drugi način. To me otreznilo, tada sam rekla da ako budem imala novac, da ću uvek pomagati.

- Milan je proveo život ležeći i radeći malo šta. Nekada mi je to bio motiv, uradi šta trebaš i lezi. Malo je živnuo, super je on, srećan je, mada je meni žao što je srećan. Jako mi fali, ali i svima, na estradi, ja imam veliki problem jer mislim da je njegov glas tamo negde, a da je malo ovozemaljski. Ja sam njegov prijatelj pre svega, znam njegov život, osećanja, razmišljanja, a ne smem da pričam o tome. Nekada me nervira, a on ima problem što je gori od mene u smislu vaganja i savršenstva, ako neko teži ka tome, to je on. On ne bi izdao pesmu, a da ne misli da je savršena. Razumem ga, ja bih kao on, pobegla van svega ovoga, šta meni treba da pričam u javnosti ko me i kako mazi. Nisam procvetala pričajući o tome.