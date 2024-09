- Ispunjava sve moje želje. Možda i jesam zahtevna, to morate njega da pitate. Mislim da sam ponekad teška. Nije mu lako sa mnom. Zaista sam zahtevna, u poslednje vreme naročito, ne znam zašto, možda zato što sam perfekcionista, umetnik, ali sve to ima svoje. Trpi me očigledno, mislim da je on jedina osoba koja bi me trpela. Ja njega ne trpim. Ne znam, mislim da je on jedina osoba koja bi mogla da istrpi moje hirove. To nije zaista lako. Na pitanje da li je konačno našla srodnu dušu, Tanja nam je rekla: