- Nisam raspoložena, ali možemo da se šalimo. Muči me sve, sve me muči... Celokupno sve, šta da ti pričam, kad sve znaš... Odnos sa mamom, blamiranja, ljubav u koju sam verovala, sve se ispostavilo kao laž... Nijedan muškarac na svetu nije vredan toga da se svađam sa mamom. Kada god nisam slušala roditelje, prolazila sam ovako. Sve me je stiglo, tri prekida trudnoće zaredom, disbalans u organizmu, nedostaju mi mama, tata, Željko na prvom mestu. Ne znam šta ću sa sobom. Žao mi je što roditelje nisam ispoštovala zbog momka sa kojim sam bila dve i po godine, vašeg druga - rekla je Miljana 2021. godine u rijalitiju.