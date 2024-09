- To je bio ozbiljan marketinški trik da navedeš ljude da imaju fokus na jednoj osobi jer sam ja u tom momentu bila jedina takmičarka iz Bugarske. Zapravo, ja sam rođena u Dimitrovgradu, što je teritorija Srbije , odrasla sam na našem jeziku i običajima, a uporedo sam učila bugarski kao obavezni sporedni jezik jer se u mom gradu, koji je pogranični, dosta ljudi deklarisalo kao Bugari - dodala je ona jednom prilikom.

- To nije ništa strašno ili za osudu. Svi mi smo odgajani na dva jezika, a samim tim, kao tinejdžer, imaš veći izbor gde ćeš studirati. Deca sa bugarskim poreklom imaju sva prava za studiranje tamo. Kako većina odlučuje da studira u Sofiji, i ja sam donela tu odluku jer gde ćeš bolje od toga da si samo 60 kilometara od kuće, u glavnom gradu države koja ti pruža najjeftinije studiranje, a pritom kući možeš da stigneš autobusom za sat, sat i po - istakla je potom Pejčeva.

- Oni su me pitali odakle sam, na šta sam ja rekla da sam iz Dimitrovgrada, da imam 20 godina i da studiram u Sofiji. Oni su rekli: "Pišemo Sofija! To će te lansirati!". Bila sam skeptična, ali sam pristala. Članovima žirija sam odmah privukla pažnju kada su videli to "Sofija", ali i publici - dodala je pevačica na kraju.