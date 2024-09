On je nedavno prvi put progovorio o nepoznatim detaljima njihovog odnosa, i priznao da je na početku imao predrasude o njoj. David je zatim ispričao situaciju u kojoj je Ceca dokazala koliki je čovek i prijatelj, što joj on nikada neće zaboraviti. David se prisetio saobraćajne nesreće koja se dogodila zimus u Makedoniji i tom prilikom istakao da mu je Ceca dala kovertu sa novcem kako bi mu pomogla u najtežem životnom trenutku.

"Ona je napravila jedan gest, ja to nikada javno nisam rekao, evo reći ću sada, nadam se da se ona neće naljutiti, a i da se naljuti, šta me briga. Ja nju gotivim do besvesti. Imao sam taj sudar u januaru, na Svetog Jovana, koji me je ozbiljno ošamutio. Ja mrava u životu zgazio nisam. Taj sudar je na žalost završio sa tragičnom posledicom, gde je žena izgubila život. Indirektno sam krivac bio tu ja", pričao je on i dodao: