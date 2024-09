Muzičar Dragan Dragaš,pune četiri godine nastupao je kao pratnja Tei Tairović, a već dugo svira sa Gogom Sekulić. Muzičku karijeru počeo je kao klavijaturista, a pre dve godine postao je i pevač, te za sada, iza sebe ima dve autorske pesme.



U velikom intervjuu Dragan Dragaš, poznatiji kao Dado Live, otkriva kako je došao na scenu, sklopio saradnju sa poznatim pevačicama, ali i šta mu se sve dešavalo na tom putu.

„Već deset godina sam muzičar, a želja za pevanjem se javila pre pet godina. Kao radni muzičar sam došao do saradnje sa nekim pevačicama, prvo sam radio po gradu za male pare, a onda sam odlučio da preskočim te stepenike i pošaljem poruku pevačicama na mrežama. Jedno 15 njih sam pisao, ali nisam dobio odgovore. Bio sam tada klinac, ali sam odmah želeo da počnem ozbiljnije da se bavim muzikom“, kaže na početku razgovora ovaj Novosađanin, koji je nedavno objavio numeru „Suma sumarum“, koju je sam napisao.

Jesi li imao tada svoju opremu?

„Godinama sam kukao kako moram da skupim pare za instrument, tada je bio aktuelan KORG PA800 klavijatura koja je koštala oko 2.000 evra, a prosečna plata je bila oko 350 evra. Jednom sam se vozio sa prijateljem na motoru, ide biciklista ispred nas i kako smo krenuli da ga zaobiđemo, on krenuo da skreće i mi udarimo u njega. Ja na podu ležim, otvaram oči, gledam da li sam živ, imao sam neke povrede, ali ništa strašno. Deda koji je vozio bicikl je preživeo i utvrdili su da je imao preko tri promila alkohola u krvi. Bolela me je ruka, odem u Urgentni i kažu mi da je prelom, a pazi šta je sreća u nesreći – deda iz Nemačke. Koliko me ona ruka boli, ja u glavi već razmišljam KORG PA800. Zvao sam advokata, kažem mu da nemam para da mu platim, ali hajde da se nagodimo sa dedom, pa ću mu dati procenat. Tužimo mi dedu i presuda je bila da treba da isplati 350.000 dinara – ali, deda kao deda počeo da kuka, a pre toga je bio drzak i bezobrazan. Počeo deda da kuka, kaže, mora da proda stan, i ja mu kažem – hajde daj mi jedan dan, i krenem da gledam oglase i nađem PA800 za 1.800 evra. Nazovem tog dedu i kažem da mi da samo 1.800 evra i on kaže može. To je bilo u selu Čelarevo kod Novog Sada, tada smo živeli tamo. Nikad srećniji nisam bio nego tada kada sam kupio svoj prvi istrument i tu kreće moja muzička karijera.“

Kako si dobio nadimak Dado Live?

„I o tome postoji priča. Zovem se Dragan Dragaš a baba me je ceo život zvala kao Dadiša, ja sam ludeo na to, reko – nemoj da me sramotiš, i onda je ostalo Dado. Kako sam napredovao, dolazile su kolege na moje svirke i ja namerno raspalim klavijaturu, a oni se smeju kažu ‘pušta matrice’ i onda su počeli da zovu gazde i govore da ne sviram, nego puštam matrice. To me je baš uvredilo, pa na narednim svirkama na koje su i oni dolazili, dignem klavijaturu i kažem ‘da pozdravim kolege, sad sam Dado Live’, a oni su se pokupili i otišli iz lokala.“

Kako je izgledalo tvoje detinjstvo?

„Rodom sam iz Hrvatske, mesto Benkovac, zbog rata smo morali da se raselimo. Rođen sam 1993. godine, majka me je rodila u podrumu, bez struje, bez vode, a okolo granate padaju. Nemaš vodu da pijem, nismo imali hranu. Svaka čast mojim roditeljima na svemu. Ja sam rođen kad je i termin, majka me je rodila u podrumu bolnice, ispao sam kao malo tele, preseci ono, bućni ga u vodu i eto. Jeo sam pasulj sa par meseci, samo su jabuke bile i pasulj.“

Koliko dugo ste bili u tom podrumu?

„Skoro dve godine. Bilo – ne ponovilo se. Često nastupam u Hrvatskoj, volim te ljude, imam puno prijatelja tamo. Zaboravimo šta je bilo.“

Da li je otac sve vreme bio sa tvojom majkom?

„Jeste, i stričevi su bili tu. Otac je na svoju odgovornost išao preko minskih polja da meni ubere jabuke, jer nismo imali šta da jedemo.“

Koliko godina si imao kada ste došli u Čelarevo?

„Imao sam dve godine, lepo su nas prihvatili, ali smo došli bez ičega. Nisi mogao ništa da poneseš. Otac je imao svoj biznis u Hrvatskoj, majka je bila domaćica i kada smo došli u Srbiju, tata je kopao kanale, a mama je išla na njivu da radi. U Hrvatskoj se tata bavio poljoprivredom, na veliko je radio voće i povreće, to su bili hektari, izvoz je bio na tone.“

Kada se javila ljubav prema muzici?