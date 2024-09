Voditeljka Bojana Lazić je sa 17 godina uplivala u javni svet, najpre kao misica, a kasnije kao voditeljka.

Uživa u onome što radi, sa 22 godine se ostvarila kao majka, a za medije je otkrila sa čime se sve suočavala kao mlada mama, kao i to koliku podršku danas ima od bivšeg partnera Žarka Lazića.

ATA images

Svi se trudimo da radimo ono što volimo, ali svaki posao nosi dozu stresa, kakav je vaš ugao gledanja na sve to?

- Sama sebe sam tako namestila da iako se desi da neko otkaže gostovanje u zadnjem času, nema veze, naći ću drugog, uvek ga nađem. Trudim se da se što manje stresiram.

Veoma mladi ste postali mama, koliko je danas teško biti roditelj?

- Preposvećena sam majka, to mi sve potiče iz kuće, jer je i moja majka takva i prema meni i mom bratu. Imamo jako lep odnos, lepo funkcionišemo bez obzira na to što je dečak. Matu sam dobila sa 22 godine. Stvarno u tom momentu nisam mogla da budem spremna za majčinstvo, ali rasli smo zajedno. Imamo lepe finansije koje mogu da nam obezbede neko lepo putovanje, da budemo bezbrižni. On je dobar dečko, prošle godine smo prošli strašna zaljubljivanja, tada sam shvatila da je strašno emotivan, na mene.

Printscreen

Koliku podršku imate od bivšeg supruga u vaspitavanju?

- Pa imamo korektan odnos. Imamo drugačije poglede na vaspitanje. Sarađujemo lepo. Imamo mnogo bolji odnos sada nego što smo imali u braku, što je potvrda da je dobro što je bivši suprug. Za neke stvari se slažemo, za neke ne. On to više gleda iz muškog, ja iz ženskog ugla. Generalno mislim da sam više posvećenija Matiji, da nekad malo i preterujem. On smatra da naš sin treba više da se čeliči. U okej smo odnosima, ali nemamo iste poglede.

S obzirom na to da ste zaposleni u istoj medijskoj kući, da li se često srećete?

- Njega posmatram kao rođaka sa sela, kao nekog tamo člana porodica, kao muškarca ne. On je odličan producent. Završio je glumu, uspešan je u svom poslu, jako je talentovan, da on meni neki savet, kažemo jedno drugome neko iskustvo, ali nema tu nekih dodirnih tačaka.

Printscreen

Fokus vam je na karijeri ili na emotivnom životu?

- Uvek sam emotivno zadovoljna i voljena žena.

Jeste li spremni za proširenje porodice?

- To pričam već dve-tri godine. Volela bih da dobijem devojčicu, to mi je neostvarena želja, ali ne znam koliko je to izvodljivo. Velika bi razlika bila između Mate i bebe, ali ako se desi, super.

Imate sina i jedan brak iza sebe, da li ste spremni ponovo da stanete na ludi kamen?

- Pa potpisivanje papira me ne interesuje, ali bih volela da sa tom nekom osobom provedem ostatak života u miru i balansu.

U vašoj emisiji gostovali su brojni muzički izvođači, sa kime ste imali najneprijatnije iskustvo?

- Slagala bih kada bih rekla da je sve sjajno i da su svi profesionalni. Nisu. Zna se ko su prave zvezde, bezbroj puta sam spomenula Cecu. Ona je profesionalac i neiskompleksirana žena, a mnogo je i onih koji se brzo istripuju da su zvezde. Na televiziji radim 15 godina, za sebe nikad nisam ni pomislila čak ni da sam poznata. Mene je jako neprijatno iznenadila Barbara Bobak. Bila je neprijatna, kasnila je, nije kao po dogovoru htela da peva u studiju, jedva sam izvukla jednu pesmu da otpeva. Sa druge strane, ja sam bila previše prijatna. To je inače, moj recept. Kad je neko neprijatan prema meni, ja sam mnogo prijatna, da njemu bude neprijatno koliko sam ja prijatna.

Damir Dervišagić

Da niste voditeljka, čime biste se bavili?

- Sigurno bi bila nešto u javnom životu. Dobra bi bila kao pi-ar menadžer, sa četiri godine godine kada su me pitali šta bih volela da bude, ja sam govorila – misica, voditeljka, glumica. Volim ja taj javni život. Dupla sam lavica, volim da sam u centru pažnje, meni to prija. Javni život sigurno, rekla je Bojana Lazić.

Bonus video: