Jedan od voditelja emisije, Ivan Gajić, sproveo je računicu koliko zapravo zvezde košta realizovanje ovakvog spektakla, te otkrio da se samo za zakup prostora mora izdvojiti od 7.500 do neverovatnih 35.000 evra.

Naime, za zakup Beogradske arene potrebno je izdvojiti od 30.000 do 35.000 evra, a ukoliko interesovanje nije dovoljno veliko, najviši sektor dovrane se ne otvara i cena postaje nešto niža. Za koncert u Sava centru potrebno je izdvojiti 18.000 evra. Najjeftiniji prostor je MTS dvorana, a čak i za ovaj prostor mora se izdvojiti 7.500 evra.

To znači da ni jedna arena ne može proći bez 70.000 do 100.000. evra, za Sava centar je potrebno 30.000 do 50.000 evra, a MTS dvorana muzičara košta minimalno 20.000 evra.