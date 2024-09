- Svaki pevač, gde god bio i gde god pevao, da li napunio šator ili arenu, znači da je velika zvezda. Uvek treba pevati za narod. Ja sam to radio svih 55 godina svoje karijere i uspeo sam. Ako Era Ojdanić peva pod šatorom, tu ima par hiljada ljudi, i ja ne bih mogao da pevam u areni i da bude ista atmosfera - rekao je pevač.

- Raditi vašar je vrlo teško, retko ko to može da uradi na najvišem nivou. Tu se pevač ocenjuje. Ko zna da to uradi, dobija ocenu deset. Izaći i zadovoljiti petsto ljudi koji su različitog zvanja, obrazovanja, socijalne svesti, preneti im atomsku energiju i da im priredite provod kakav nisu doživeli, to može samo velemajstor.