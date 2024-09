- Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. S tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. S njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu - rekao je Željko.