- Ovo mi je treći brak, imam dobro iskustvo. Dugo sam bila infantilna, nezrela sam, mislila sam da uvek moram da treperim, da budem uzbuđena. Prosto to je prirodni proces, bez obzira da li imate decu ili ne. Taj neki period hemije, traje dve, tri godine, to je limit. Ako imate poštovanje, ako imate pored sebe osobu koja vas razume i koja nikada neće da vas izda, onda je to mnogo jače od primarnih krikova, a to je da vam skaču leptirići i da je sve puno strasti.

- Potrebna vam je hrabrost i samopuzdanje da stupite u takav odnos. Pogotovo žene, jer mi živimo u društvu gde je žena posle 40 godina baba i te predrasude su strašne. Komplikovano je, jer vi ulazite već sa jednim dobrim životnim iskustvom i navikama koje do tada niko nije mogao da promeni, jer to vama nije odgovaralo. Dolazimo iz dva potpuno različita miljea. Njegov način života, njegovo društvo, to je društvo moje dece, a moje društvo, to su neki ozbiljni ostvareni ljudi. Iako je meni bila potrebna velika hrabrost, mislim da je njemu teže, zato što je on morao da se izbori. Teško je izboriti se sa tim da imate pored sebe ženu koja je brend toliko godina. On je morao da se izbori sa autoritetom, ne mislim autoritet u našim odnosima, nego sa autoritetom brenda u odnosu na to što on radi. Sazrela sam i pre njega sam mnogo divnih stvari naučila i vratila se sebi samoj. On je svojom zrelošću bez obzira na razlike u godinama uspeo da me vrati. Veljko je živa enciklopedija kada je muzika u pitanju, mnogo sam naučila od njega - priča ona dodajući da u ovim godinama za tvrdoglavost i razmirice nema mesta: