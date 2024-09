- Jesam, stvarno sam bila iznenađena, čak mi nije ni rekao da će to puštati u etar. On je prosto samo imao potrebu da kaže u datom momentu kako se osećao i da nismo svi zaboravili šta je saosećanje, šta je pravo prijateljstvo. To je bila poenta njegove izjave. Ja nisam neko ko se hvali ni humanitarnim radom, niti kakva sam osoba, uvek sam govorila neka o tome drugi pričaju. I dalje se držim toga. Drugo, Đole je to lepo objasnio. Ja znam šta je muka. Ja znam kada trebaš čoveku da budeš rame, oslonac. I potpuno je ta moja reakcija bila prirodna. Bogu hvala da sam bila u poziciji da mogu da pomognem svom prijatelju. Ja se, bre, dobro osećam kada za nekog uradim nešto dobro, ako ga ili zaštitim, ili učinim nešto dobro, ili podržim, ja se dobro osećam - rekla je Ceca, pa progovorila o Anastasijinim novim pesmama: