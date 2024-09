"U vrlo ranom detinjstvu postala sam svesna svojih korena, odnosno svoje pravoslavne vere. Zahvaljujući roditeljima, koju su me izveli na pravi put, posle je to išlo samo, Gospod je samo dodavao, te sam vrlo rano prvo naučila pojanje liturgije, zatim duhovne pesmice, tropare, a kasnije je sasvim prirodno došlo i interesovanje za tradicionalnu muziku kao usko povezanu s našom duhovnošću", ispričala je pevačica Danica Crnogorčević.



„Ja sam jedna od mnogih koje su se ostvarile na oba polja, tako da deca i porodica uopšte nisu prepreka, ako se, naravno, udate ili oženite osobom koja vas podržava u vašem radu i koja vam pomaže da ostvarite svoje želje i planove vezano za taj posao. Ako vas voli, onda svakako da će to podržavati i biti uz vas. Moj suprug i ja smo zajedno u ovome što radim, imamo i zajedničke projekte. On ima velikog dara za pisanje, ne samo pesama nego uopšte. Između ostalog, autor je i pesme koja je doživela veliku popularnost kod naroda. To što sam mlada postala majka i što već imam troje dece, to je najveće bogatstvo koje mladi treba da steknu što ranije, a ne da čekaju da se ‘nažive’. A odluka je svakako bila udaja za mog supruga i naše ljubavi, koja se temelji prvenstveno na ljubavi prema Gospodu“, izjavila je ranije pa opisala svakodnevnicu svoje porodice ističući da njoj i njenom suprugu povremeno pomažu i roditelji, u brizi oko dece.