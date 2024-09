Svetlana Ceca Ražnatović nakon uspešnog koncerta u Zvorniku nakon tri decenije progovorila je o uspehu, nastupima ali i ćerki Anastasiji Ražnatović.

30 godina je prošlo od poslednjeg koncerta u Zvorniku. Šta se promenilo?

- Sve je isto, i hala i ja! (smeh) Prosto ne mogu da verujem da je prošlo 30 godina od mog poslednjeg nastupa u ovoj dvorani i ja se nadam da neće morati još toliko da prođe da se ponovo vratim u istu. Mnogo je lepo, emotivno, veselo, raspevano, kao što je inače na mojim koncertima, definitivno uvek ista, dobra, energija. Srećna sam što su me pozvali organizatori i opština Zvornik, da me ugoste i stvarno su sjajni domaćini, nema šta.

Večeras se kao gost iznenađenja na koncertu pojavio tvoj kolega Đorđe David?

- A ne, on je rekao da će doći, nikada do sada nije bio ni na jednom mom koncertu. Đole je sa nama ovde isto u bekstejdžu. Mnogo mu se dopalo, kako kaže, a tek će da mi dočara svoje impresije, naravno, cediću ga kao limun. To mi mnogo znači, s profesionalne strane a i sa prijateljske strane. Došao je da me podrži, prošao je toliki put, a i drugo, značiće mi neki savet.

Kakav je kritičar Đorđe? Da li je strog kao u Zvezdama Granda?

- Ne, ne, Đole je u Zvezdama Granda i privatno vrlo iskren, ja poštujem ljudsku iskrenost, jer, u stvari, samo ta iskrenost te vodi na pravi put. Najviše mrzim one što me tapšu po ramenu da nađu adekvatno mesto da ti zabodu nož u leđa. Jedna moja drugarica je na to rekla: "Misliš, mekano"?

Ima li još mesta gde mogu da napipaju a da nož prethodno nije već zaboden?

- Pa, ima. Znaš, neke rane zarastaju brzo, to sve zavisi od čoveka do čoveka, neke ne, ali to ti je sve život.

Nedavno je Đorđe u jednom intervjuu otkrio kako si mu se našla u teškim trenucima i kako si mu pomogla. Da li si to videla i kako si reagovala?

- Jesam, stvarno sam bila iznenađena, čak mi nije ni rekao da će to puštati u etar. On je prosto samo imao potrebu da kaže u datom momentu kako se osećao i da nismo svi zaboravili šta je saosećanje, šta je pravo prijateljstvo. To je bila poenta njegove izjave. Ja nisam neko ko se hvali ni humanitarnim radom, niti kakva sam osoba, uvek sam govorila neka o tome drugi pričaju. I dalje se držim toga. Drugo, Đole je to lepo objasnio. Ja znam šta je muka. Ja znam kada trebaš čoveku da budeš rame, oslonac. I potpuno je ta moja reakcija bila prirodna. Bogu hvala da sam bila u poziciji da mogu da pomognem svom prijatelju. Ja se, bre, dobro osećam kada za nekog uradim nešto dobro, ako ga ili zaštitim, ili učinim nešto dobro, ili podržim, ja se dobro osećam.

Da li je ovo početak, sredina ili kraj turneje budući da ona traje duže od 10 godina?

- Od 2002. kada je bila Marakana nikad nisam stala. Kada čujem da kolege kažu idu u ilegalu, povlače se iz javnosti. Ja se uopšte ne sećam od 2002. godine da sam ikada išla u neke ilegale, da sam se povlačila. Ja stalno radim, stalno imam koncerte. Bogu hvala da je tako, jer toga ne bi bilo da nema publike. Kada čujem da neko kaže "sad kreće Cecina turneja", ja kažem: "Ljudi, ona nikad nije stala!". (smeh) Pojavljuju se samo nove pesme koje ubacujem u repertoar.

Večeras si nastupila sa nova dva člana u bendu, dala si šansu mladim kolegama po čemu si takođe poznata.

- Miki Sekulovski i Julija Petrović, dva sjajna vokala. Tu nema greške, oboje su bili zaista u ozbiljnoj i oštroj konkurenciji, super finalisti. To dovoljno govori o kakvom kvalitetu pevača se radi. Stvarno mi je bila želja da se pored mene i promovišu i da stiču neka nova iskustva i da proputuju svetom, što da ne. Ne sumnjam da će im biti lepo.

Da li si čula Anastasijine pesme? I Anastasija će izdati album pre tebe i nove pesme će imati pre tebe.

- Pa neka izda, neka je živa i zdrava. Nisam ja neko ko sputava nečiju karijeru. To kad su govorili, samo su lagali. A vidi se iz priloženog da svi oni cvetaju i rade, samo ja osam godina ništa uradila nisam za kompletni album. Ali sam izbacila duet sa Majom. Bila sam vredna ove godine, snimila sam pesmu i za Džejev film...dva dueta. Malo li je? Anastasija ima više pesama i to poduže vreme. I radila je na spotovima, pevala je. Mislim da će se sve to što je izabrala dopasti publici.

