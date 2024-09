- Naravno da želim, ali ne zbog sebe, već zbog njega, zato što ne bi bilo fer da mu to uskratim i da mu ne rodim dete zato što se volimo stvarno. On je prihvatio moju decu i ja to jako cenim i poštujem. Upoznao je i moje roditelje. I ja opet kažem, ja nisam savršena osoba, možda sam i teška ponekad, i ja kažem da je on možda jedina osoba koja bi mene trpela. Svakako da nisam savršena, ali mislim da je on savršen i ja sam ga zavolela takvog kakav je. Hvala mu na tome što me je prihvatio i što me voli, i što mogu da osetim da me neko konačno voli i da ja to osetim. Verujem mu i vratio mi je veru u ljubav – rekla je Tanja u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.