Otac Milana Stankovića Goran Stanković ubio je kolegu s posla pre tačno 37 godina, zbog čega je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Posle pet godina izdržavanja robije on je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Porodici je javljeno da je poginuo tako što je pao sa skele, ali oni ni danas u to ne veruju. Porodica Stanković ubeđena je da je Goran ubijen zbog krvne osvete. Međutim, niko od meštana koje smo sreli tada ne seća se tog perioda, kao ni motiva zbog kojeg je došlo do ubistva, ali su čuli za to. Pekara u kojoj je radio pokojni Goran Stanković i gde je i ubio svog kolegu odavno ne postoji, a porodica nastradalog ne živi u tom gradu.