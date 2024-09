- Sve ima svoje vreme i mesto. Pošto je vreme i mesto izabrano više od deset godina nakon što se to desilo, teško možda nije adekvatna reč, bolno da. Vreme leči sve, pomaže da drugačije sagledavaš stvari oko sebe. To kada se desilo, to je stvarno bila velika porodična tragedija i niko se nikad neće oporaviti do kraja od toga - istakao je Miloš i ispričao kako je došao na ideju da njegova majka otpeva baš tu pesmu Staniše Stošića.