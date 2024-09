- Bilo bi glupo da bilo ko kaže nešto loše o ženi koja je trenutno na svom vrhuncu i zenitu. Može to nekome da se dopada ili ne, ali biti 30 godina aktuelan gotovo je nemoguća misija. Svako ko se bavi preduzetništvo zna odlično šta znači biti toliko godina na vrhuncu. Ne osporavam ništa što radi, sve radi kvalitetno i dobro, nas dve se privatno ne družimo, niti čujemo, ali to koliko su posećeni njeni nastupi govori koliko ona to dobro radi - istakla je Olja, prenosi Srbija Šou-biz.