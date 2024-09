- On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi. To je bilo strašno teško za mene. Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - istakla je Emina Jahović.