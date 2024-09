- Kada kažu da je neko zaljubljen kao prvog dana to je laž, to je nemoguće, strast i zaljubljenost vremenom izblede. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono 'nešto' i da više nije to to - izjavio je jednom prilikom Milan.