- Naravno, bilo je i vrlo teških sekundi, ali zbog onih lepih svaku bih ponovio. Ko bi rekao da to kaže neko ko je, svojevremeno, tvrdio da je brak “nenormalna pojava”… Isto govorim i danas, ali mnogo je toga na šta smo naučeni. Ne idemo goli ulicom jer smo naučeni da to ne radimo, mada je našim dalekim precima to bilo normalno. Kada sa više aspekata posmatraš brak, dolaziš do zaključka da to nije nešto što nam je blisko, pogotovo muškarcima. Da mi nije ovako kako jeste i da, pre svega, u Sandri nemam prijatelja, odavno bih se vratio „muškoj prirodi“. S druge strane, misleća smo bića, socijalna, znamo da svoje nagone dovedemo u red, pa radimo i ono što se kosi sa iskonskim porivima. Na početku, kada smo se Sandra i ja "muvali", nisam tada mogao da znam kakav je čovek. Sada, kada je prošlo mnogo godina, srećan sam što pored sebe imam pravog prijatelja, odličnu majku svojoj deci. Posebno me iznenađuje kakav odnos ima sa mojom porodicom. Ima osećaj da moja majka trenutno više voli Sandru, nego mene. Sa druge strane, i ja se odlično slažem sa njenom porodicom - kazao je svojevremeno Milan, pa otkrio tajnu svog dugog braka.