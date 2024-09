- Mi smo išli zajedno na akademiju na klasu, to je Tanja Anđelić - kazao je Milan u „Pretresu" upitan koga je pre supruge najviše voleo, a onda je i pojasnio kakva je to veza bila.

- ...Zna Sandra. Tanja mi je bila onako, da kažem, jedina i prava veza pre Sandre. Bio sam baš zaljubljen i ona u mene i, voleli smo se baš, onako; bili smo negde oko godinu i po dana (zajedno), ne mogu tačno da se setim. Tanja će zauvek biti deo mog života, mora da bude - zaključio je on u pomenutoj emisiji.

- Videla sam da je Milan uznemiren, ali nisam ni slutila zbog čega. Nije mi se jelo slatko i jedva sam ga poslušala. Kad sam ugledala prsten, zanemela sam. To je značilo da me pita da li ću s njim da podelim život. Bila sam u šoku. Sve mi je poispadalo iz ruku. Oboje smo bili zbunjeni. On se sabrao, izašao iz kola i klekao. Samo sam ponavljala: „Da, da".