Sušte suprotnosti - Povratak Crne Gore na Evroviziju biće dobro propraćen, to je želja organizatora. Ali izgleda da i brojni pevači u tom takmičenju vide veliku šansu za uspeh i promociju jer je Evrovizija poslednjih godina iznedrila mnogo novih pevača koji su postali popularni, a nekima je još više donela slave. Jadranka je, koliko znam, duže vreme radila na pesmi sa autorima i ona je potpuno spremna za takmičenje. Biće ovo njen povratak na muzičku scenu, sigurno zapažen. Iznenađenje je bilo kada je stigla prijava Danice Crnogorčević jer to niko nije očekivao - priča izvor Kurira i dodaje:

- Ona se bavi etno-muzikom, pa je sigurno da će se dobro snaći na Evroviziji jer to publika voli da čuje. Danica je poslednjih godina vrlo popularna zbog svojih pesama i nesumnjivo je da će imati podršku publike. Ono što svima odmah upada u oči jeste to da će se Danica i Jadranka naći na istoj sceni boreći se za pobedu , a njih dve su sušta suprotnost po muzici koju pevaju, a očigledno i po stavovima.

- Oduvek sam govorio da bih voleo da učestvujem na takvom festivalu jer volim izazove, a i pesma koju bih predao morala bi da bude u nekom drugom fazonu. I samim tim bi se nešto desilo, da ne bude sve sterilno, ipak trajem 25 godina i potrebno mi je da me nešto pokrene. A što se tiče pitanja da li sam ove godine predao pesmu, to će se vrlo brzo saznati. Svakako mi je drago što će Crna Gora opet da se takmiči - naveo je on.