Decenijama je ovaj par nosio titulu jednog od najskladnijih sve dok se nedavno nisu pojavile priče da je u njihovom braku došlo do problema.

Mnogi su mislili da je to samo kriza koju će par posle nekog vremena uspeti da kanališe, ali čini se da ipak to nisu uspeli. U medijima je odjeknula vest da se Kalinić razvodi, a on o tome nije želeo da govori.