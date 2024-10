Juče se navršilo 33.godine od smrti Tome Zdravkovića.

Njegova supruga Gordana Zdravković i dalje čuva uspomenu na legendarnog muzičara. U intervjuu za Kurir otkrila je manje poznate detalje o životu sa Tomom i istakla da se oseća prevareno nakon saradnje sa menadžerom Banetom Obradovićem, posle premijere filma o Tomi

Šta za vas predstavljaju sve ove godine bez Tome?

- Bukvalno ništa. To je samo broj, sve se vratilo nazad. Svaki put kad dođem iz Kanade u Srbiju, sve je isto, samo njega nema. On za mene nikad nije ni otišao. Ja sam to shvatila i kad dođem ovde vraćam se kući, ali više njemu.

Toliko inforamcija je bilo o Tomi, sad je i novinar Nikola Kankaraš napisao knjigu, pa serije, emisije, film... Postoji li nešto što nije poznato, a toliko je sagovornika bilo.

- Ni u jednu knjigu, film, zapis ne može da stane 53 godine života i načina na koji je on živeo. Ono što je bilo i što bi ljudi želeli da znaju to je već ispričano. U ovoj knjizi ima detalja i dešavanja koja su bila pre mene koje ja ne znam, pa sam radoznala da vidim šta se dešavalo.

Sećate li se zadnjeg razgovora, zagrljaja, poljupca?

- To je bilo strašno. On je bio u bolnici i znao je da neće dugo. Kada sam ga videla poslednji put rekao mi je: "Uzmi ovo dete i idi odavde. Nemaš šta ovde da tražiš, ne želim da Saša doživi rat". To veče smo se pozdravili, trebao je sutra da ide na dijalizu, međutim, zvali su me u pola tri noću, rekli su da je loše i kada sam stigla u bolnicu, tog momenta je izdahnuo.

Da li ste posvađali nekad?

- Nismo puno. Bilo je da se naljutimo jedno na drugo, ali nisu bile ogromne svađe. Ako sam trebala nešto da mu kažem, a to nije bilo to, on se nasmeje i kaže pričaćemo o tome.

Kako vam je pošlo za rukom da ne budete ljubomorni, a toliko žena je bilo oko njega?

- Zato što sam shvatila njegov život, on nije bio čovek koji radi ujutru od osam do pet i da dođe kući, već je bio nešto sasvim drugo. Njemu je muzika život i bio je posvećen, bio je sa ljudima i u kafani. I kada shvatite da je to njegov život, bude i lakše i lepše. Ja sam njemu rekla: "Ti si što se mene tiče slobodan čovek. Šta goda da radiš, radi da ja ne znam, ako saznam neće biti dobro".

Je l se desilo da nekada nije bilo dobro po njega?

- Nikada nisam čačkala tamo gde ne treba. Nisam ni htela da znam. Da li je bilo? Pa, verovatno je bilo, ali ja nisam to htela da znam.

Da li je neko pokušao da zameni Tomu u vašem životu?

- Nije imao prilike, on je jedina moja večna ljubav i tako će ostati do kraja mg života.

Oduzeta su vam prava na film, pesme, da li se nešto promenilo?

- Ništa od toga nema. Niko me nije ni kontaktirao. Oni su završili ono što su naumili i planirali, odradili su to i više se ne pojavljuju uopšte. Neka im služi na čast. Ja sam rekla svima neće to tako da se završi. Onaj gore vidi sve, ako ne on, onda im Toma neće dati mira. Kad tad vratiće se sve svakom.

Je l se osećate izigrano?

- Kako da ne. Verovala sam ljudima isto kao sebi. Nikad nisam posumljala da bi nešto moglo da bude. To je takva prevara bila da ja nisam mogla da shvatim. Ima dosta istine u filmu o Tomi, ali meni je najglavnije bilo ono što je Marić uradio. On je maestralan bio. Doneo je emociju, sve ostalo me niko nije ni pitao. Dogovor je bio sasvim nešto drugo. Bane Obradović je iskoristio poznate ličnosti sa kojima sarađuje da dođu na godišnjicu, da se pokaže da je veliki menadžer, to je sve bilo osmišljeno. Da ne pričam o seriji koja nema veze sa njegovom životom. Jedino je Zoran Kalezić bio iskren.

Zašto sin nije došao sa vama sada na godišnjicu?

- Vratili su ga iz Evropske unije. Pasoš mu ističe za šest meseci, to nismo videli i nisu hteli da dozvole prolazak do Srbije, pa se vratio.

