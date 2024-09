Ilda Šaulić održaće solistički koncert 10. oktobra u MTS dvorani. Pevačica uveliko privodi pripreme kraju, a ekipa Kurira posetila ju je u studiju tokom tonske probe. Priliku smo iskoristili i za razgovor s njom, u kojem je otkrila šta je sve pripremila za ovaj spektakl.

Ostalo je 10 dana do solističkog koncerta u MTS dvorani. Kako teku pripreme?

- Ovde je ekipa na svom mestu, svi se pripremamo za tonsku probu. Imaćemo još jednu ili dve. Približilo se i jedva čekam. Postoji uzbuđenje, ali treme ne. Verovatno će je biti pred sam koncert, to je pozitivna trema, nije ona koja me desetkuje. Sve ide dobro, sve zvuči kako treba.

Da li je bilo muke napraviti repertoar?

- To i jeste najveći problem, da se sve to složi, napravi redosled kakav treba. To mi je ovih dana bilo dinamično, da se poređaju pesme, važno je da imaju veze jedne s drugima, da idu balade, pa onda da ubrzamo. Mislim da smo napravili super koncert i da će svi biti zadovoljni.

Poznata si kao perfekcionista, koliko te to nervira, a koliko te smiruje?

- Lepo si to rekao. Umem ja da planem, da odreagujem u trenutku, ali volim da na najlepši način se stabilizujem i dobijem ono što želim. Uključeno je mnogo ljudi od kojih zavisiš na neki način, moraš sa njima da iskoordiniraš da bi to sve bilo kako treba, ali verujem da su svi profesiomalci, da znaju šta rade i da to što ja tražim, a ne tražim mnogo, će ispuniti.

Koliko će se razlikovati ovaj koncert od onoga koji je bio u Topčidercu?

- Razlikovaće se po mnogo čemu. Prošlo je šest godina, ja sam pevački sazrela, bilo je tu još pesama. Ono što je meni najposebnije je to što je moj otac bio tu, sada neće biti prisutan tako kako je bio tada, ali biće tu lepih pesama i lepih stvari koje će vas iznenaditi.

Na tom koncertu si najviše sa tatom Šabanom Šaulićem oko svega dogovarala. Ko je sada, ako je iko mogao da zameni to mesto, neko koga prvo pitaš nešto u vezi sa koncertom?

- Samu sebe, ja sam svoj glas razuma. Ono što imam u glavi težim ka tome i onda volim to da podelim sa mamom, sestrom, naravno i sa suprugom koji je u kući. Volim da čujem njihova mišljenja, ali je odluka moja. Ako imam neku sugestiju, a to odskače od onoga što bih ja htela, ipak se vraćam na to svoje. Do sada nisam grešila, mislim da neću ni sad.

Da li će biti duetske pesme koju si izvorno pevala sa tatom?

- Neće biti ta duetska pesma sa tatom. Imaću dva gosta, muški su gosti. Moje drage kolege. Drago mi je što su se odazvali mom pozivu.

Kada je stajling u pitanju šta si pripremila?

- Znaš kakva ću biti? Izgledaće mnogo dobro, drugačije, i treba da bude drugačije od onoga što je bilo na prvom koncertu. Biće u mom fazonu, ali drugačije.

Znači pao je šoping sa mamom i sestrom?

- Tako je. Ali i pre toga sam ja imala jednu kombinaciju za koju sam rekla da će biti na koncertu. Nismo imali puno muka da nađem ono što želim.

Imaš li rituale pred koncert?

- Nemam specijalne rituale, samo uz božju pomoć neka ide sve kako treba.

Do kraja godine mnoge tvoje kolege su zakazale koncerte, na čiji priželjkuješ da odeš?

- Tea Tairović je imala dva velika koncerta u Areni, nisam bila, nismo bili u Beogradu, Emi je bio rođendan i bili smo na putu. Volela bih da budem na koncertu Mirze Selimovića, volim kako on peva. U Sava centru će biti Amira Meduljanin, nju jako volim, Snežana Đurišić, ima dosta lepih dešavanja. Aleksandra Prijović se podrazumeva, volim što se dešavaju takve stvari.

