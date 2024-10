Glumac i voditelj Milan Kalinić razvodi se od supruge Sandre nakon 18 godina braka, tvrde domaći mediji. Popularni glumac i voditelj i Sandra u braku su od 2006. godine. Kalinić se nakon ove vesti oglasio za medije i rekao da nema komentar, a mi smo otišli do njihovog porodičnog doma na Voždovcu kako bi od komšija dobili neku novu informaciju.

Čim smo stigli na lokaciju jedan od suseda nas je primetio i pitao šta nam treba. Kada smo mu rekli zbog čega smo tu, on nam je prvo rekao da je to šarena laža, a nakon što je ušao u kuću pa izašao odlučio je da nam otkrije šta se dešavalo u porodici Kalinić u poslednje vreme.

- On odavno ne živi ovde. Primetili smo to jer njegov džip više nije ovde parkiran, ali dolazi. Dolazi često skuterom ovde, nosi kacigu, uglavnom predveče. Bude tu dva, tri sata i onda čujem skuter kako odlazi - priča naš sagovornik i nastavlja:

- Ranije smo ih viđali uvek zajedno i dobro raspoložene. Međutim, ja mislim da dok žena ćuti dobro je, kad progovori i primeti neke stvari nastaje problem. On je uspešan, poznat, zgodan, mlade devojke vole to. Evo, ispričaću jednu priču od pre nekog vremena kad njegova žena nije bila tu. Jedno veče sam sedeo na terasi i parkirala se neka devojka sa autom. Čekala je neko vreme kao vi sad i onda je izašao on. Vrlo besno je reagovao i pitao je zašto se parkirala ispred zgrade, a onda je ušao s njom u auto i otišao. Nemam lepe reči za njega kao komšiju. Nadobudan je i težak, dok je ona super jedna žena - rekao je komšija.