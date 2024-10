Nabacuje im se, flertuje, a na mrežama se pravi fina, porodična, prava baka za poželeti. Zvaćemo je Seni. To ime joj priliči jer zaboravlja veoma važne stvari, a pravi se važna. Zavela je jednog mladog momka koji je želeo da isproba to iskustvo, ali i kako je biti sa damom koja je u trećoj dobi. I mogu da vam kažem da su se našli. On je uspešan biznismen, njemu pare ne trebaju, a ni njoj nisu toliko potrebne jer ima naslednike koji se brinu o baki. Seni više treba muškarac koji će da je voli, čuva, češlja kosu, da je mazi i pazi i naravno da sa njom putuje po zemlji i svetu.

Pokušala je ona da smuva jednog jakog lika, ali nije joj to pošlo za rukom. Ali jeste kod ovog drugog koji nije faca, zapravo, smešan je kao crtani film, ali eto odlučio čovek da se upusti u tu avanturu. I sada niko od nje ne može da živi. Bukvalno. Zaljubila se Sena, pa je srećna, pa cvrkuće, pa ide na sve moguće tretmane, sređuje se, vežba, ne izlazi iz salona i naravno na mrežama se fotošopira do besvesti. Toliko je smešno da joj je to i slavni zet rekao. Ali ona ne odustajaje. Želi da živi punim plućima i za sada joj to polazi za rukom.