Kako saznajemo od izvora bliskog Kaliniću, on i supruga rešili su da stave tačku na svoj brak još početkom ove godine, kada su odlučili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Milan je ubrzo napustio zajednički stan na Voždovcu, gde su godinama živeli, pa je odmah započeo s traženjem nove nekretnine za sebe. U međuvremenu, on se preselio u stan kod svoje majke Bobe Kojović, s kojom je u poslednje vreme opet nerazdvojan.

Da odnosi između uskoro bivših supružnika duže vreme nisu najbolji, svedoči i činjenica da se oni već duže vreme nisu pojavljivali zajedno u javnosti, a umesto njega on je na javne događaje i premijere dolazio ili sam, ili u društvu mame Bobe. To je bio slučaj i s premijerom monodrame Anđelke Stević Žugić "Šta me opet snađe" krajem marta ove godine.