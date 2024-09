- Presrećna sam i užbuđenja. Prošlo je krštenje, sada treba da počne žurka, jedva čekam - rekla je Luna na samom početku, a Marko je potom otkrio ko je bio glavni organizator čitavog dana i ko se za sve pitao, on ili njegova lepša polovina.

- Moram priznati da je to Luna. ja sam rešio muziku i prostor, a sve ostalo je ona - rekao ej on, a ona se nadovezala:

- I to dva meseca unapred. Vrlo sam odgovorna, ne volim ništa da radim u pet minuta do dvanaest. Moja je ideja sve: dekoracija, torta, hrana, gde će ko da sedi, haljine, ko će kako da se obuće. Uživam u tome - rekla je, pa otkrila da li Marku smeta duboki šlic na njenoj haljini.

Osim Laninog kršteja i prvog rođendana, danas je i Markov dan. On danas takođe proslavlja rođendan, a Luna je otkrila šta je poželelea suprugu u narednoj godini života.

- Prvenstveno zdravlje, a onda mu želim da sve ostvari sve ono o čemu svakodnevno razmišlja kad se onajko kako ume "ugasi", iako to mene užasno nervira. U tom momentu kao da nije prisutan, a on mašta o budućnosti i razmišlja šta će dalje. Moram da kažem da sve ovo što danas imamo i čime se bavimo, sve je on smislio.