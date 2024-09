Željko ne krije da je miljenik žena, ali mu smeta to što ga mediji često povezuju sa osobama koje nisu ništa više od prijateljica.

- Da je neka od jih moja izabranica rekao bih to. Često sam u društvu žena i to nije loše, ali to su drugarice i kume. U ljubavi sam srećan, ljubav je svuda oko nas. Nema leptirića u stomaku, ali treba uvek verovati u pravu ljubav, savo na svoj način.