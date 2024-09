- Meni se javio jedan dečko. Izgledao je kao gej i rekao mi je: "Uroš Stanić, moj drugar, mi je rekao da te zamolim da ga odblokiraš", ja kažem: "Nema problema" i odblokiram ga. On mi se javio i bacao mi je vatrice, pronašao mi je slike od pre pet godina. Na kraju, realno on mene nikada nije dirao, on je iz Starčeva, divnog velikog sela kog se odriče. Pisao mi je ovako: "Dobri smo, ponekad se muvali u šali" i onda je potencirao da smo se muvali. Ja sam mu napisao: "Džaba me muvaš, nikada se neće desiti", volim žene - rekao je Darijan.