Kako je došlo do prekida te velike ljubavi imali smo prilike da javno svi pratimo prošle godine kada su srećni i zadovoljni svojim odnosom ušli u rijaliti, a nisu mogli ni da sanjaju da se srećnim danima u njihovom odnosu bliži kraj. Dalila je prevarila Dejana i to ni manje ni više nego na njegove oči i pred milionima gledalaca. Scene povređenog Dejana i dan danas se pamte , njegov plač krici i urlici još dugo će se prepričavati, međutim kada je juče napustio i sudnicu i brak Dragojević je izjavio da mu je svanulo. Shodno toj situaciji podsetimo se na još neke krahove velikih ljubavi koji su uzdrmali estradu.

Razvod koji će ostati upamćen kao razvod o kome se najviše pričalo je prvi razvod u rijalitiju. Sloba Radanović ušao je u rijaliti zarad popularnosti i promovisanja svog talenta. Međutim, ni slutio nije da će mu učešće tamo ujedno biti i poslednji dani braka sa tada nepoznatom stjuardesom Kijom Kockar . Razlog raspada ovog braka bila je prevara sa pevačeve strane i to javno. Kako njegova supruga Kija to nije mogla da podnese ušla je u isti taj rijaliti i napravila totalnu pometnju. Njihov brak odjednom je postao javan brak. Svi smo sve znali i svi smo bili upućeni o tome kako je tekao taj brak, kada su strasti između ovog para prestale, ko je koga više voleo, pomagao, bio podrška a imali smo prilike da ispratimo i sam kraj tog braka.

Brak koji je trajao sedam godina i uvek bio pod budnim okom javnosti je brak Sonje i Lukasa . Pevač je pre nje imao dva braka, a Sonja jedan i to sa Acinim kolegom Željkom Šašićem koji je u tim godinama dok je ljubav između ovo dvoje golupčića cvetala, snimio pesmu upravo posvećenu Sonji. Za razvod ovog braka bilo je mnogo spekulacija. Od toga da pevač vara suprugu na svakom ćošku i da ona ne može da podnese njegove poroke, do toga da upravo ona vara njega. Njihov razvod su svi mediji ispratili. Kada su izašli iz sudnice tog dana Lukas je izjavio da je bilo kako na pijaci, jer su njoj samo pare bitne a Sonja po izlasku iz sudnice je izjavila da ide da slavi. Da tu strasti nikad nisu prestale govori i to da malo, malo u medijima dođe informacija da su njih dvoje zajedno. I ako su razvedeni oni i dalje idu na odmore zajedno, jer kako oni kažu moraju zbog ćerke.

Godinama se nije znalo koji je tačan razlog kraha ovog braka, dok nedavno Đole nije u svojoj ispovesti otkrio da je tada u tom momentu mimo njegove volje morao da stavi tačku na tu priču, jer je njegova tadašnja žena tražila da njihov brak ide putem koji on nije mogao da shvati i razume. On je sanjao i maštao o velikoj kući punu dece i ljubavi a onda je htela da izlazi i da se provodi a da on sedi kod kuće. To se njemu nije dopalo i odlučio je da stavi tačku na taj brak.