- Joj sine nije mi dobro. Sava nam je otišao, spakovali kofere i otišli, bukvalno preko noći. Još ne možemo Teodora i ja da dođemo sebi. Iznenadna odluka, dobra prilika, to nisu mogli da propuste. Otišli su sa bebicom u Dubai da žive i rade. Mi smo navikli na njega, on nam je nekako ta muška figura u porodici uvek bio, osloni se čovek na njega, kako ćemo bez njega, ne znam, teško nam je - izjavila je Goca. Odoh posle kod Teodore da se malo tešimo, oni su bili vezani, stan do stana živeli. Nedostajaće nam svo troje. Sava će raditi u jednoj agenciji za nekretnine, Adriana će čuvati bebu, ne brinem se, snaći će se, ali mnogo mi nedostaju - rekla je Goca za "Alo".